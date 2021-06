EN DIRECT - Covid-19 : plus de 748.000 doses de vaccins injectées en 24h, un record

G7





Les ministres de la Santé des pays du G7 se sont accordés vendredi sur le principe d'un meilleur partage des résultats d'essais cliniques de vaccins et de traitements afin d'accélérer leur développement face aux pandémies.





Avant le sommet des chefs d'Etats et de gouvernements qui s'ouvre vendredi prochain, ils se sont engagés "en faveur d'un nouvel accord international permettant de partager plus facilement et plus rapidement les résultats des essais de vaccins et de traitements pour lutter contre le Covid-19 et prévenir les futures menaces sanitaires", selon un communiqué du ministère britannique de la Santé publié à l'issue d'une réunion à Oxford, au Royaume-Uni.