EN DIRECT - "La reprise est déjà là, nous aurons une croissance forte en 2021", assure Bruno Le Maire sur LCI

ALGÉRIE

Après plus d'un an de fermeture, Alger a annoncé qu'elle rouvrirait ses frontières à partir du 1er juin, a indiqué la présidence dans un communiqué. Cela se fera dans un premier temps par "un plan de cinq vols quotidiens de et vers les aéroports d'Alger, Constantine et Oran", et ce, "dans le strict respect" des mesures barrières. De nouvelles mesures seront dévoilées dans une semaine.