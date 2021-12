EN DIRECT - Covid-19 : un conseil de défense sanitaire se tiendra lundi, annonce Jean Castex

LES TESTS REPASSENT AU-DESSUS DES 4 MILLIONS EN UNE SEMAINE





"Plus de quatre millions de tests" PCR et antigéniques pour détecter le Covid-19 ont été validés la semaine dernière, selon les chiffres publiés jeudi par le ministère de la Santé qui pointe du doigt une plus forte part des moins de 15 ans chez les positifs que lors des précédentes vagues.





Un peu plus 4,02 millions de tests ont été réalisés la semaine du 22 novembre, indique la Drees dans un communiqué, soit 1.117.200 de plus que celle du 15 novembre (qui avait enregistré 815.000 tests de plus que celle du 8 novembre). Fait marquant, "près d'un quart des tests positifs proviennent des moins de 15 ans", "soit 43% de plus que le maximum précédent (350) observé en avril 2021 lors de la troisième vague".





La part des moins de 15 ans chez les positifs "augmente nettement depuis le début de cette 5e vague". Une particularité qui s'explique "au moins pour partie" par la "très forte augmentation du nombre de tests chez les plus jeunes". La proportion de tests positifs pour les autres tranches d'âges est "en revanche actuellement davantage comparable" à ce qu'elle était "lors des vagues précédentes".