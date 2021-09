EN DIRECT - Covid-19 : 1800 soignants envoyés en renfort en Outre-mer depuis début août

MACRON APPELLE LES ADOLESCENTS "À CONTINUER DE SE FAIRE VACCINER"





Dans un message posté sur ses comptes TikTok et Twitter, le chef de l'État s'est exprimé, à l'occasion de la rentrée des classes. "On fait le maximum pour que cette rentrée soit la plus normale possible [...] on va donc faire le maximum pour pouvoir continuer à apprendre", a lancé le président de la République.





"Depuis deux ans je sais que c’est une mobilisation exceptionnelle face au virus", a-t-il ajouté, exhortant les adolescents à "continuer à [se] faire vacciner".





"Aujourd'hui, 3 adolescents sur cinq sont allés vers la vaccination", a-t-il détaillé.