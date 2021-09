EN DIRECT - Garde d'enfants malades du Covid : vers une "régularisation" de la situation des parents vaccinés

VACCINATION





Sur Twitter, Guillaume Rozier, fondateur de CovidTracker, relaie les chiffres de la DREES qui a publié les données hospitalières par tranche d’âge.

"Le taux d’admissions à l’hôpital chez les plus de 80 ans non vaccinés est 12 fois plus élevé que chez les vaccinés" déclare-t-il.

En observant ces données, on observe aussi six fois moins d’admissions chez les jeunes de moins de 19 ans qui sont vaccinés, par rapport aux non vaccinés.