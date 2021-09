EN DIRECT - Vaccins : AstraZeneca et l'UE annoncent un accord mettant fin à leur contentieux

ENVOI DE VACCINS VERS L'AUSTRALIE





Le Royaume-Uni va envoyer quatre millions de doses de vaccins à l'Australie, a annoncé vendredi le Premier ministre australien Scott Morrison au moment où son pays peine à endiguer une vague de Covid-19. Le chef du gouvernement australien a assuré que les avions livrant ces vaccins Pfizer sont "sur le tarmac" au Royaume-Uni et qu'ils convoieront "quatre millions de doses d'espoir" à partir de samedi puis dans les semaines à venir.





Plus de la moitié des 25 millions d'Australiens sont actuellement confinés, notamment les habitants de Sydney et Melbourne, et le nombre de cas et de morts ne cesse d'augmenter en raison de la propagation du variant Delta, hautement plus contagieux.





L'Australie bénéficie d'un approvisionnement de vaccins régulier grâce à une production locale du produit AstraZeneca, mais un pan de la population a hésité à le recevoir en raison de cas rares mais très médiatisés de caillots sanguins causés par le vaccin. Un peu plus d'un tiers de la population adulte est entièrement vaccinée, un taux bien inférieur aux autres pays développés.