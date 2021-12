EN DIRECT - Variant Omicron : un premier cas confirmé en Île-de-France

ROBERT MÉNARD MILITE POUR LA VACCINATION OBLIGATOIRE





"Il faut rendre la vaccination obligatoire", assume le maire de Béziers Robert Ménard, invité de CNews. "En Autriche, ils vont le mettre en œuvre. Pourquoi on ne le ferait pas là ? Je ne dis pas que c'est la solution absolue, mais aujourd'hui il n'y en a pas d'autre. Il faut vacciner les enfants. (...) On sait qu'ils transmettent le virus. Ils peuvent le faire avec leurs parents, leurs grands-parents. Chacun doit s'y mettre. Et si, pour une fois, on s'oubliait chacun ? Et si, pour une fois, on disait que la collectivité est plus importante."