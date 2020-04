EN DIRECT - Vols annulés : Djebbari veut que les avoirs soient valables jusqu'en 2021

La maire PS "continue à diriger la ville et la métropole comme elle le fait depuis deux semaines, en lien permanent avec ses équipes, l'Etat et les autorités sanitaires", selon un communiqué de la mairie.

La pandémie de a fait au moins 80.142 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP basé sur des sources officielles. Plus de 1.397.180 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 192 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.

La Mairie de Paris annonce qu'elle va fournir deux millions de masques aux parisiens. Ces masques seront fait par un réseau composé d'entreprises sociales et solidaires, indique Le Parisien. Ils seront réutilisables et aux normes AFNOR avec des tissus habilités. Autre mesure : la mise à disposition de gel hydroalcoolique dans les rues, aux arrêts de bus et dans les stations de métro. Tout ceci, afin de préparer l'après-confinement.

Pour finir cette journée, nous vous proposons de découvrir Nelly Tison, 97 ans, résidente d'un Ehpad du nord de la France et rescapée du covid-19. La presque centenaire a déjoué les probabilités scientifiques. Nos reporters ont rencontré sa fille. Pour rappel, plus de 95% des personnes contaminées guérissent de cette maladie.

Cette progression record (+1.939 exactement) y porte à 12.722 le nombre total de décès recensés. La première puissance mondiale se rapproche ainsi des deux pays les plus endeuillés jusqu'ici, Italie (17.127 morts) et Espagne (13.798).

Nicolas Florian, le maire (LR) de Bordeaux, vient de répondre aux questions de LCI en direct sur notre antenne, annonçant la commande de 800.000 masques pour son agglomération. "On espère les premières livraisons pour la fin du mois d'avril, a-t-il expliqué. On va les distribuer à l'ensemble de la population, mais il n'y aura pas d'obligation de le porter, ce sera simplement conseillé. Cette décision d'obliger appartient à l'Etat. En ce qui nous concerne, ce sera incitatif. Des retours que j'ai, beaucoup de gens adhèrent à la nécessité d'en porter. Ce sont des masques lavables, qui pourront être utilisés pendant un mois."

L'épidémie a fait 254 morts de plus en 24 heures en Allemagne, où 4.003 nouveaux cas ont été recensés, ce qui porte le bilan total à 1.861 décès et 103.228 cas, annonce l'Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses.

Le président Recep Tayyip Erdogan a renforcé ces derniers jours les mesures pour endiguer l’épidémie de coronavirus qui progresse rapidement en Turquie, mais son refus d’imposer un confinement général pour ne pas paralyser l’économie est de plus en plus critiqué.

A minuit, la quarantaine imposée depuis le 23 janvier à environ 11 millions de personnes a pris fin, à Wuhan, berceau de la pandémie, et les passagers ont commencé à prendre d'assaut gares routières et ferroviaires, certains habillés de combinaisons intégrales, pour quitter la ville.

Interrogé sur les différents scénarios du déconfinement, le scientifique a répondu qu'"il faudra accompagner la sortie du confinement d’une utilisation très large des masques en population. (...) Le Grand-Est vient de passer le cap. Sur la grande région parisienne, on est probablement juste à la limite. On a des premiers signes qui semblent indiquer que le nombre d'admissions dans les services de réanimation est en train de se stabiliser", a-t-il précisé.

Le déconfinement est un véritable casse-tête et c'est pour l'anticiper que l'exécutif en parle dès à présent. Jean-Michel Aphatie nous explique pourquoi "de toutes les opérations que doit mener un gouvernement, celle-ci est la plus complexe".

Confinés. Les Français entament leur 4e semaine de confinement, cette période au cours de laquelle ils ont appris - et apprennent encore - à respecter les mesures de distanciation et, lorsqu'ils ne sortent pas de leur domicile, doivent apprivoiser la vie enfermés chez eux.

Depuis le 16 mars, nous sommes informés, tous les soirs, du nombre - tragique - de personnes qui ont succombé dans les hôpitaux, emportées par le Covid-19. Au 6 avril, date de la fin de la 3e semaine de confinement, 8911 personnes étaient mortes dans l'Hexagone.

Nous savons aussi qu'à nos frontières, une hécatombe a lieu en Italie (plus de 16.000 morts), en Espagne (plus de 13.000), et c'est désormais aux Etats-Unis que le virus fait des ravages. D'une quinzaine de morts il y a quinze jours, on en compte aujourd'hui plus de 10.000.