EN DIRECT – Covid-19 : "pas possible" de rouvrir les établissements culturels le 7 janvier, annonce Gabriel Attal

"IL FAUT VACCINER LE PLUS VITE POSSIBLE" ASSURE CATHERINE HILL





Face à la polémique sur la lenteur de la campagne de vaccination, Olivier Véran a annoncé ce jeudi 31 décembre que les soignants volontaires de plus de 50 ans pourront se faire vacciner dès lundi. Et les premiers centres en ville pour les plus de 75 ans ouvriront début février. "C'est une très bonne nouvelle pour le 1er janvier" déclare l'épidémiologiste Catherine Hill sur LCI. "Il faut vacciner le plus vite possible car cela réduira le nombre de cas, le nombre de morts..., il faut commencer par les personnes âgées et le personnel médical, il ne faut pas se focaliser sur les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Les plus antivax, on n'arrivera jamais à leur faire comprendre mais il y a beaucoup de gens indécis : il faut leur expliquer comment les vaccins sont étudiés".