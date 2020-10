EN DIRECT - Covid-19 : couvre-feu instauré samedi soir dans les Alpes-Maritimes

REVALORISATIONS SALARIALES DANS LE PRIVE





Les personnels paramédicaux et non-médicaux des hôpitaux et cliniques privés auront également droit à leurs revalorisations "Ségur", la CGT et FO ayant signé un accord de la Fédération de l'hospitalisation privée, a indiqué mercredi la FHP. Cet accord prévoit une augmentation générale de 160 euros net par mois pour les 150.000 salariés non médicaux, paramédicaux et sages-femmes des 1000 hôpitaux et cliniques privés comptabilisées en France.





"Chaque salarié du secteur de l’hospitalisation privée, inclus dans le périmètre de l’accord, percevra cette augmentation en plus de son salaire, qu’il soit en CDI ou CDD, à temps complet ou temps partiel (au prorata)", indique un communiqué de la FHP.