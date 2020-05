EN DIRECT - Automobile : Bruno Le Maire souhaite des relocalisations en contrepartie des aides de l'État

2ND TOUR DES MUNICIPALES





Christian Jacob s'est dit favorable à l'organisation du second tour des municipales au mois de juin "si les conditions sanitaires le permettent" et à "installer très rapidement les maires élus au premier tour". Au micro de France Inter, le président des Républicains a estimé que si les écoles, collèges, lycées et commerces pouvaient rouvrir d'ici là, le second tour pouvait lui aussi très bien avoir lieu. Si non, "l'Association des maires de France a fait une proposition tout à fait raisonnable qui est celle de septembre", a-t-il précisé.





Le second tour des élections, supposé se tenir le 22 mars et concernant environ 5 000 communes sur 35 000, avait été reporté avec la mise en place du confinement. Pour l'heure, rien n'indique s'il pourra avoir lieu en juin. Un rapport doit être remis à Edouard Philippe le 23 mai à ce sujet.