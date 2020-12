EN DIRECT - Covid-19 : Castex maintient un couvre-feu au 15 décembre à 20h, y compris au Nouvel an

LES BARS ET RESTAURANTS RESTENT FERMÉS





Jean Castex le reconnait, les restrictions annoncées ce soir cherchent à limiter les interactions : "On mange, on boit, on est proche les uns des autres, et il est beaucoup plus difficile de garder ses distances ou de porter un masque. Ce sont des moments formidables. Nous les apprécions tous. Mais c’est le facteur numéro un de contamination. C’est aussi la raison pour laquelle nous maintenons la fermeture des bars et des restaurants."