EN DIRECT - Covid-19 : le Conseil d'État valide la fermeture des remontées mécaniques

LA CULTURE EN COLERE





Les cinémas, théâtres et musées ne rouvriront pas le 15 décembre comme initialement annoncé par le gouvernement et resteront fermés trois semaines de plus, a annoncé jeudi le Premier ministre Jean Castex. Une décision qui passe mal auprès du secteur...





"On découvre aujourd'hui à cinq jours de la date annoncée que finalement les théâtres ne vont pas réouvrir. C'est des milliers de salariés partout en France à qui on explique que tout le travail qu'ils ont mis en oeuvre ces derniers jours tombe à l'eau", déplore Nicolas Dubourg, président du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac), et qui dirige le théâtre de la Vignette à Montpellier.





"On nous explique qu'il faut +éviter le brassage+ or précisément les mesures de protection sanitaire que nous avons mises en place dans les théâtres et les salles de spectacle respectent cette consigne" alors que "des personnes s'accumulent par ailleurs tous les jours dans les transports en commun, dans les magasins...", dénonce le président du syndicat qui regroupe 400 scènes nationales et centres dramatiques subventionnés.