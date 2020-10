EN DIRECT - Covid-19 : testé positif avec son épouse Melania, Donald Trump se met en quarantaine

RÉDUCTION DES INÉGALITÉS ENTRE ÉTUDIANTS EN ÎLE-DE-FRANCE





Un plan d'urgence a été présenté aujourd'hui par Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, et Faten Hidri, vice-présidente de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans le but de préserver le pouvoir d'achat des étudiants défavorisés face à la crise sanitaire. La Région va ainsi distribuer un masque par étudiant, soit un don de plus de 600.000 masques lavables. Un chèque numérique de 100 euros va également être octroyé aux bacheliers boursiers et étudiants en grande précarité, dans le but d'acheter un ordinateur.