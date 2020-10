EN DIRECT - Covid 19 : En Corée du Nord, "pas une seule personne" n'est atteinte, selon Kim Jong-Un

CHÔMAGE PARTIEL





Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef, a annoncé que 1.600 accords ont été signés à ce jour pour mettre en place le dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD). "C'est un dispositif qui a pour but de préserver l'emploi et les compétences en partant du principe que cette chute d'activité aura une fin. Si on détruit des emplois, ça coûtera plus cher à la collectivité", a expliqué le patron des patrons.





Le dispositif autorise une réduction du temps de travail jusqu'à un maximum de 40% d'heures chômées, compensées par l'État plus fortement que le chômage partiel de base. Il s'applique à condition qu'un accord d'entreprise ou de branche d'une durée de 6 à 24 mois, validé par l'administration et comprenant des engagements sur l'emploi et la formation, soit signé.