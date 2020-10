EN DIRECT - Covid 19 : en France, 96 décès en 24 heures et plus de 1500 personnes en réa

LONDRES





L'Angleterre va se doter d'un nouveau système de resctrictions. Le Premier ministre Johnson doit présenter cet après-midi un dispositif d'alerte à trois niveaux - "moyen", "élevé" et "très élevé" - déterminant les mesures à appliquer localement.





Seule l'Angleterre sera concernée par ce nouveau système, censé simplifier et clarifier les décisions en matière de lutte contre la pandémie, les différentes nations britanniques définissant chacune leur réponse face à la crise sanitaire.





Daprès les médias britanniques, les pubs, salles de gym et casinos devraient fermer dans les zones les plus durement touchées, comme les villes de Liverpool, Leeds et Newcastle, et les déplacements non essentiels seraient interdits, des mesures qui seraient réévaluées toutes les quatre semaines.