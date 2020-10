EN DIRECT - Covid-19 en France : deuxième journée consécutive à plus de 18.000 nouveaux cas

ANNONCES DE B. LE MAIRE : SATISFACTION DANS LA RESTAURATION ET L'EVENEMENTIEL





Le soutien renforcé et élargi annoncé jeudi par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire pour les entreprises affectées par la crise du Covid-19 a été accueilli avec satisfaction par les secteurs de la restauration et de l'événementiel.





"Nous voulons travailler, nous ne pouvons rester dans cette dimension de survie actuelle. Les mesures prises sont assez intéressantes. Le gouvernement doit maintenant les faire appliquer en urgence par l'administration. Sur l'élargissement du fonds de solidarité il ne faut pas attendre. Les discothèques, par exemple, n'ont rien touché depuis mars. Il faut que ça fonctionne d'ici mi-octobre, très rapidement", a déclaré Roland Héguy le président de l'Umih, principal syndicat de l'hôtellerie:

"On espérait ce type d'annonces. Nous sommes satisfaits, même si on peut toujours aller plus loin: nous qui étions les oubliés sommes considérés. Nous avons été entendus, du plus grand au plus petit: quand j'entends cités les blanchisseries, les fleuristes, les photographes... c'est génial, l'espoir est là !", s'est félicité de son côté Cédric Angelone, coprésident du Syndicat des activités événementielles (SAE).