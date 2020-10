EN DIRECT - Covid-19 en France : la circulation du virus chez les personnes âgées se poursuit "à un niveau élevé"

"STRATEGIE COCOTTE-MINUTE"





Après Aix-Marseille et Paris, Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Etienne vont basculer samedi en zone d'alerte maximale, synonyme de nouvelles restrictions sanitaires pour freiner l'épidémie de Covid-19, qui s'aggrave.





Face aux critiques des mesures trop restrictives, Jean-François Delfraissy a défendu leur importance et a comparé la stratégie du gouvernement à la "cocotte-minute".





"La cocotte-minute, on la laisse souffler un peu, on laisse partir la vapeur, ensuite on ferme pendant 15 jours ou trois semaines, on prend des mesures de restriction. Ce sont des mesures transitoires qui permettent que le virus ne circule pas trop ensuite on rouvre et on va refermer dans une autre ville", a-t-il dit. "C'est cette stratégie-là qu'il va falloir avoir, plus les mesures de distanciation majeure et redire à la population la plus âgée de se protéger".