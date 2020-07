EN DIRECT - Covid-19 : Olivier Véran promet de "réenclencher la distribution de masques gratuits" pour les plus précaires

MOINS DE 1.000 NOUVEAUX CAS A DELHI





New Delhi a recensé mardi, pour la première fois en sept semaines, moins de 1.000 nouveaux cas de coronavirus, tandis que de plus en plus d'Etats indiens décident de restrictions pour freiner la progression du Covid-19.





L'Inde est devenue la semaine dernière le troisième pays, après les Etats-Unis et le Brésil, à dépasser le million de cas. Mais nombre d'experts pensent que ce chiffre est très inférieur à la réalité, car le taux de dépistage demeure faible.





Plus de 28.000 malades ont péri. L'Etat du Maharashtra (ouest), où se trouve Bombay et ses bidonvilles, est le plus touché, devant la capitale nationale et le Tamil Nadu (sud).