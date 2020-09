EN DIRECT - Covid-19 en France : 81 décès et plus de 4000 nouveaux cas en 24h

BILAN





La pandémie de Covid-19 a fait plus d'un million de morts dans le monde et ne faiblit pas, avec une évolution "très inquiétante" en Allemagne et plus de six millions de cas en Inde. La pandémie a fait au moins 1 002 036 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 13h. Plus de 33,1 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie et au moins 22,7 millions de personnes sont aujourd'hui considérées comme guéries.