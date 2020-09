EN DIRECT - Covid-19 : "Ferme-là, Véran" : la maire d'Aix-en-Provence s'emporte après les annonces

CANADA - PAS DE MESURE D’AUSTÉRITÉ





Le gouvernement canadien de Justin Trudeau promet une série de mesures pour lutter contre la pandémie de coronavirus, au moment où une deuxième vague se profile, ainsi que la création d'un million d'emplois pour sortir de la crise.





Dans son plan, le gouvernement Trudeau s'engage notamment à soutenir "les gens et les entreprises aussi longtemps que la crise durera" et prévoit de prolonger un programme de subventions salariales jusqu'à l'été prochain. "L'heure n'est pas à l'austérité", proclame le gouvernement. Le gouvernement annonce une pléthore de nouvelles dépenses non chiffrées, mais assure que la reprise économique est "bien engagée" et que son action restera guidée par "les valeurs de la viabilité et de la prudence".





Ottawa s'engage notamment à créer "plus d'un million d'emplois" pour ramener le taux de chômage au niveau d'avant la crise, soit à environ 5,5%. Des investissements directs dans le secteur social et les infrastructures sont notamment prévus et "les mesures en faveur du climat formeront la pierre angulaire" de ce plan, assure le gouvernement.