EN DIRECT - Covid 19 : Toulouse et Montpellier passent en alerte maximale, Aix-Marseille rempile pour 15 jours

BELLAMY VEUT "UN ÉQUILIBRE" POUR LES PERSONNES ÂGÉES





L'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy plaide pour "un équilibre" entre la protection des personnes âgées contre le Covid-19, en particulier dans les Ehpad, et la préservation de leur liberté. "Il y a un danger qui consisterait à croire que la préservation de la vie physique - en quelque sorte que la vie du corps - vaudrait plus que toute autre exigence", a-t-il argué dans l'émission politique de France Inter, Le Monde et France Télévisions.





"Lorsque vous êtes en Ehpad et que vous êtes condamnés à la solitude absolue, alors que ce sont les années de votre fin de vie, il y a quelque chose qui crée dans notre société le spectre d'une vie qui n'en est plus tout à fait une", a-t-il poursuivi. "Une vie réduite à la simple préservation de nos fonctions organiques n'est plus tout à fait une vie humaine." Face à une maladie particulièrement dangereuse pour les personnes âgées, François-Xavier Bellamy estime que nous sommes "contraints d'inventer les réponses à cette épidémie". Et "ce qui compte, c'est de trouver dans ces réponses une forme d'équilibre".