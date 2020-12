EN DIRECT - Covid-19 : les contaminations repartent à la hausse, 11.000 nouveaux cas en 24h

"NOUS AVONS DÉVELOPPÉ UNE INDUSTRIE DU MASQUE, CELA MONTRE QU'ON PEUT RÉINDUSTRIALISER LA FRANCE", SE FÉLICITE AGNÈS PANNIER-RUNACHER





"Nous avons développé une industrie du masque, cela montre qu'on peut réindustrialiser la France", s'est félicitée dimanche 6 décembre Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie, sur France Inter.





Interrogée sur la pénurie de masques que la France a connue lors du premier confinement, elle a dit "avoir appris que l'on avait une industrie qui est beaucoup plus agile et beaucoup plus efficace qu'on ne le soupçonne". Si on a connu cette pénurie, c'est parce que "les livraisons de masques attendues depuis la Chine ne se sont pas effectuées comme souhaitées", et c'est ce qui a déclenché "l'action en disant puisqu'on ne peut pas s'appuyer sur des productions internationales, il va falloir s'appuyer sur nos propres forces".