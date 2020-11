EN DIRECT - Covid-19 : le PIB français devrait chuter de 12% en novembre

BILAN MONDE





Plus de 50 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement détectés dans le monde depuis fin décembre, selon le dernier bilan fourni par l'AFP. Au total, plus de 50.010.400 cas, dont 1.251.980 décès, ont été recensés à travers la planète. Des chiffres qui ne reflètent qu'une partie de la réalité car tous les pays ne testent pas à la même fréquence. Le nombre de tests pratiqués a augmenté en Europe et aux Etats-Unis, des régions qui font face à une importante nouvelle vague de contaminations.





L'Europe, avec 12,6 millions de cas confirmés (pour plus de 305.000 décès), est la région du monde la plus touchée, devant l'Amérique latine et les Caraïbes (11,6 millions de cas, 411.000 décès) et l'Asie (11 millions de cas, près de 177.000 décès).