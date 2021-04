EN DIRECT - Covid-19 : 5433 personnes en réanimation, la hausse se poursuit

SOUTIEN AU VACCIN ASTRAZENECA





Alors qu'il est dans la tourmente depuis plusieurs semaines et que les Français sont de plus en plus sceptiques à son sujet, le vaccin AstraZeneca reste sûr et efficace selon Olivier Véran. Il s'agit d'un "vaccin que l'on sait très efficace et dont les autorités scientifiques nous disent qu'il est sûr, notamment pour les personnes âgées de 55 ans et plus". "La balance bénéfices-risques est très positive. Le risque de faire une forme grave du Covid quand on a 55 ans est nettement supérieur, de manière écrasante, à celui de manifester des effets indésirables" après une injection, martèle-t-il.





Le ministre de la Santé a précisé que "500.000 Français avaient été vaccinés cette semaine avec AstraZeneca".