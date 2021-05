EN DIRECT - Covid-19 : la décrue se poursuit dans les services hospitaliers

"VACCINER LE MAXIMUM DE PERSONNES", SELON LE PDG DE MODERNA





"Avec plus de 105 millions de personnes vaccinées avec Moderna aux États-Unis, on a une efficacité à plus de six mois de plus de 90%", s'est félicité Stéphane Bancel, le PDG de Moderna invité de Perriscope sur LCI. "Avec l'arrivée des variants, on pense qu'il va falloir faire des rappels et vacciner le maximum de personnes pour réduire le risque et l'opportunité du virus de continuer à muter", a-t-il ajouté.