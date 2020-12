EN DIRECT - Covid-19 : Attal annonce le début de la campagne de vaccination avant la fin de l'année

TESTS MASSIFS





Face à la campagne de dépistage massif du Covid-19, initiée par Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes, les maires de Lyon et Villeurbanne ont préféré interroger le Conseil scientifique sur la meilleure stratégie à adopter avant les fêtes.





Dans un avis signé par son président Jean-François Delfraissy, le Conseil scientifique leur a répondu "qu'une campagne de 'mass testing' au niveau national ne lui paraît pas réaliste" puisqu'il faudrait répéter l'opération toutes les deux semaines "pour avoir un réel impact, compte tenu de la période d'incubation et des délais de transmission du virus", selon les deux élus Grégory Doucet et (EELV) et Cédric Van Styvendael (PS).





Le Conseil penche plutôt pour une "stratégie de dépistage large début janvier, ciblée sur certaines populations dont les jeunes et sur certains territoires". Et c'est l'option retenue par Lyon et Villeurbanne, qui ont déjà ouvert des centres de dépistage massif ces derniers mois et ont mis en garde, après l'annonce de M. Wauquiez, contre "le risque de superposition des politiques sanitaires".