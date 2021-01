EN DIRECT - Covid-19 : Brigitte Macron testée positive pendant les vacances

COUVRE-FEU : LES ÉLUS DES BOUCHES-DU-RHÔNE FURIEUX





De la mairie de Marseille au président de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, les élus locaux s'opposent vigoureusement à la perspective d'un couvre-feu avancé à 18 h dans les Bouches-du-Rhône, mesure qui, selon eux, n'a pas prouvé son efficacité contre le Covid-19.

"Il y a un front commun de la totalité des élus pilotés par les docteurs Muselier et Rubirola", a déclaré à l'AFP le président LR de la région, Renaud Muselier, à l'issue d'une réunion de concertation des élus avec la préfecture.

"On revient sur une verticalité absolue" dans la prise de décision et "nous n'avons aucune preuve que ça marche de gagner deux heures sur le couvre-feu", actuellement fixé à 20 h, a poursuivi Renaud Muselier. Celui-ci est médecin de formation, tout comme l'écologiste Michèle Rubirola, éphémère maire écologiste de Marseille, aujourd'hui première adjointe en charge notamment de la santé.

"On a l'impression une fois de plus d'être mis devant le fait accompli", a réagi cette dernière sur BFMTV, en jugeant plus important de "mobiliser toutes les énergies (...) pour vacciner davantage et le plus vite possible".