EN DIRECT - Covid-19 : Roselyne Bachelot a eu peur de mourir "à un moment très précis"

BILAN DE LA PANDÉMIE DANS LE MONDE





Depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3.060.859 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi.





Plus de 143.807.560 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. Sur la journée de mercredi, 14.428 nouveaux décès et 879.856 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.





Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 569.404 décès pour plus de 31 millions de cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Vient ensuite le Brésil avec 381.475 morts et plus de 14,1 millions de cas, le Mexique avec 213.597 morts et plus de 2,3 millions de cas. Le quatrième pays le plus touché par la pandémie est l'Inde avec 184.657 morts et près de 16 millions de cas.