EN DIRECT - Covid-19 : Jean Castex va présenter le plan vaccin du gouvernement

EFFETS SECONDAIRES





Alors que certains s'inquiètent de potentiels effets secondaires des vaccins contre le Covid-19, Jean-François Bergmann, ex vice-président de l'Agence de sécurité du médicament, dit sur LCI qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur. "La plupart des effets secondaires induits par la vaccination sont des effets précoces : dans les jours et les semaines qui suivent", explique-t-il. "La plupart des gens qui ont été vaccinés, en particulier avec ces vaccins-là, l'ont été entre juillet et septembre. Donc on a tout à fait le recul pour ces événements assez fréquents : inflammatoire, fébrile, douleur locale et on saura les estimer."





Le professeur insiste d'autre part sur le fait que si un effet secondaire grave peut survenir une fois sur 50.000 sujets, il est important de le "mettre en regard d'une prévention à 90%".