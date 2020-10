EN DIRECT - Covid-19 : le président du Conseil scientifique évoque "100.000 cas par jour" en France

EN ITALIE, LA SITUATION S'AGGRAVE





Chez nos voisins italiens aussi, les mesures de restrictions s'amplifient. Cinémas, théâtres, salles de gym et piscines vont devoir fermer à partir de ce lundi et jusqu'au 24 novembre dans tout le pays. Les bars et restaurants devront eux cesser de servir après 18 heures, tandis que 75 % des classes dans les lycées et universités se tiendront en ligne.





La population a été appelée à éviter le plus possible les transports en commun et les déplacements hors des communautés. Trois régions ont déjà adopté ces derniers jours un couvre-feu : celles de Rome (Latium), Milan (Lombardie) et Naples (Campanie). Au moins deux autres régions, le Piémont et la Sicile, devraient en faire de même dans les jours qui arrivent.





Quelque 20.000 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés lors des vingt-quatre dernières heures à travers le pays, une hausse inédite depuis le début de l'épidémie. Au total, plus de 500.000 cas d’infection et 37.000 décès ont été recensés dans le premier pays européen à avoir été durement frappé par le virus du Covid-19.