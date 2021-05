EN DIRECT - Toujours submergée par le Covid-19, l'Inde débloque 6,7 milliards de dollars pour les vaccins

LE OFF D'AVIGNON S'ORGANISE





Le Festival off d'Avignon se tiendra bien du 7 au 31 juillet, mais devra composer avec des restrictions de jauge (jusqu'à 70%) et moins de créneaux pour permettre de ventiler la centaine de lieux inscrits.





"Aujourd'hui, on peut dire qu'il y aura un off 2021", a assuré mardi Sébastien Benedetto, Président d'Avignon festival & Compagnies (AF&C) qui organise le festival. "L'idée n'est pas de dire que tout va bien, mais que la majorité (des participants) peut (s'organiser). Il y a encore des théâtres, des structures et des compagnies qui ont du mal à s'organiser, on sera là pour les accompagner", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse via Zoom.