EN DIRECT - Covid-19 : le ministre indien des Affaires étrangères potentiellement exposé au virus en plein G7

DÉCONFINEMENT : "LA PROBABILITÉ D'ÉVITER UNE NOUVELLE SATURATION DE L'HÔPITAL EST FAIBLE", MET EN GARDE COSTAGLIOLA





L’épidémiologiste Dominique Costagliola critique, mercredi dans Le Monde, la stratégie de déconfinement adoptée par l'exécutif. "La probabilité que ça passe, c’est-à-dire d’éviter une nouvelle saturation totale de l’hôpital, est faible [...]. On relâche sans avoir diminué vraiment la pression à l’hôpital", juge-t-elle.





"À la mi-décembre 2020, lors du précédent déconfinement, le nombre d’hospitalisations et de personnes en réanimation avait plus baissé quand on a rouvert. Là, on relâche beaucoup plus tôt", pointe l'épidémiologiste.





Celle-ci craint une quatrième vague : "L’annonce de ce calendrier risque de favoriser dès à présent une moindre observance des mesures, dont le télétravail."