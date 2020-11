EN DIRECT - Covid-19 : l'OMS s'inquiète d'une explosion des cas en Europe

PETITS COMMERCES





Douze maires de Seine-Saint-Denis ont saisi le Conseil d’État pour demander la suspension du décret fixant la liste des commerces dits "non essentiels" fermés pendant le reconfinement. L’article 37 du décret du 29 octobre, relatif au nouveau confinement, "instaure une inégalité de traitement entre les commerçants" et "constitue une atteinte disproportionnée et inappropriée à la liberté d’entreprendre", estiment ces élus dans leur référé déposé mercredi et que l'AFP a pu consulter.





Cette interdiction va avoir "un effet direct non seulement sur les ressources de ces collectivités mais aussi remettre en cause leur politique d'urbanisme et d'aménagement et plus généralement porter atteinte à la qualité de vie dans ces communes", alertent-ils conjointement. "Elle n'est fondée sur aucune étude scientifique crédible", soutiennent-ils encore, estimant au contraire que l'application des gestes barrières est plus facile à faire respecter dans les petits commerces que dans les grandes surfaces qui favorisent, selon eux, des rassemblements plus importants.