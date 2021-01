EN DIRECT - Covid-19 : un nouveau Conseil de défense sanitaire se tient à 18h à l'Elysée

LE ROYAUME-UNI À LA POINTE SUR LES VACCINS





Le Royaume-Uni a réussi à se hisser au premier rang sur le front de la vaccination en se montrant "agile et coopératif" pour attirer les fabricants, a estimé vendredi l'ancienne responsable de la "taskforce" vaccins britannique Kate Bingham. Le pays le plus durement touché par la pandémie en Europe, avec plus de 100.000 morts, s'est concentré dès le printemps dernier sur la vaccination, à la fois pour passer des commandes massives de vaccins avant même qu'ils n'aient prouvé leur efficacité - 367 millions de doses au total - et soutenir la recherche et la fabrication.





Les autorités britanniques ont, pour l'heure vacciné, près de 7,5 millions de personnes, et vise 15 millions de personnes d'ici à la mi-février, qui représentent les quatre premières catégories prioritaires, regroupant les plus de 70 ans et les personnes les plus à risque. Le Royaume-Uni utilise les vaccins Pfizer-BioNTech et AstraZeneca, qui seront rejoints au printemps par Moderna.