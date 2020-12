EN DIRECT - Covid-19 : plus de 700 travailleurs étrangers en première ligne vont être naturalisés

Neuf cas symptomatiques sur dix n'ont pas été détectés en France peu de temps après la fin du premier confinement national en mai, estiment des chercheurs dans la revue scientifique Nature, qui pointe une défaillance du système de surveillance. La capacité de dépistage "est restée insuffisante, même aux faibles niveaux de circulation virale atteints après ce confinement" et il était prévisible qu'elle "se détériore rapidement avec l'augmentation de l'activité épidémique", notent ses auteurs.

90% DES CAS SYMPTOMATIQUES NON DÉTECTÉS APRÈS LE PREMIER CONFINEMENT ?

Selon une source à LCI confirmant une information du Parisien, un Conseil de défense se tient ce lundi soir autour de la situation au Royaume-Uni et de la coopération européenne.

À partir de 20h50 sur LCI, canal 26, suivez notre document inédit "La course au vaccin".

"LA COURSE AU VACCIN"

Environ 1,7 million de Vénézuéliens vivent en Colombie, pays frontalier du Venezuela, et 55% d'entre eux sont en situation irrégulière, selon des chiffres des autorités migratoires datant d'octobre.

Le gouvernement colombien a annoncé ce lundi qu'il allait exclure de la campagne de vaccination massive les migrants vénézuéliens en situation irrégulière, soit plus de la moitié des Vénézuéliens présents dans le pays.

Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, se rendra ce mardi matin sur une plateforme logistique mobilisée pour l'acheminement des vaccins, à l'occasion d'un test logistique, annonce le ministère. Cette visite se tiendra au lendemain du feu vert des autorités européennes pour débuter la campagne de vaccination avec le vaccin Pfizer/BioNTech dans l'UE.

"L'EPCR confirme l'identification de deux contacts proches du joueur des Scarlets qui avait été testé positif au Covid-19. [...] Les deux joueurs des Scarlets ont été immédiatement isolés, conformément aux protocoles existants, et le match a été jugé sans danger par des professionnels du corps médical associés aux ligues et fédérations actionnaires de l'EPCR", s'est défendu l'organisateur. Vendredi, le club français avait déclaré forfait et les Scarlets donnés vainqueurs 28-0.

L'organisateur de la Coupe d'Europe de rugby a indiqué ce lundi que le match prévu vendredi dernier entre les Scarlets et le RC Toulon, qui a déclaré forfait après un cas de contamination au Covid-19 dans l'équipe galloise, avait été au préalable jugé "sans danger".

C'est probablement le dispositif d'aide qui restera la plus longtemps associé à l'épisode de la pandémie. Le chômage partiel, né avec le premier confinement, va voir ses indemnisations progressivement réduites, et a désormais une date de fin.

Le président-élu a remercié "les scientifiques et les gens qui ont rendu cela possible", ainsi que "les travailleurs en première ligne". "De vrais héros", a-t-il lancé, tout en rendant aussi hommage, une fois n'est pas coutume, à l'administration sortante de Donald Trump pour sa contribution dans la mise au point des vaccins.

Alors que le feu vert a été donné pour lancer la campagne de vaccination au sein de l'Union européenne, des centaines de milliers de doses vont devoir être acheminées sur le territoire. Leur transport est une mission complexe et risquée.

Les compagnies British Airways et Delta Airlines vont exiger de leurs passagers partant du Royaume-Uni à destination de New York un certificat de test négatif au Covid-19, en raison de l'incertitude entourant une nouvelle variante du virus, a indiqué le gouverneur de New York, Andrew Cuomo.

DU ROYAUME-UNI VERS NEW YORK, TEST NÉGATIF EXIGÉ

Les nouvelles mesures incluent l'interdiction des fêtes et des rassemblements publics ou privés ainsi que la fermeture des restaurants, cafés, commerces et grandes surfaces à 20h. Les restaurants dans les grandes villes de Casablanca, Marrakech, Agadir et Tanger devront même fermer totalement pour une durée de trois semaines.

Le gouvernement marocain a annoncé ce lundi un couvre-feu nocturne de 21h à 6h à l'échelle nationale et de nouvelles mesures restrictives, à partir de mercredi et pour une durée de trois semaines, pour juguler la propagation de la pandémie de Covid-19.

C'est le pays au cœur de la stratégie de vaccination européenne : la Belgique. Les vaccins à destination de tous les pays membres de l'UE y sont fabriqués, et bientôt transportés par la route ou via les airs. Reportage au plus près des usines de production.

La contagion remonte à la récente visite à la base du navire de la marine chilienne "Sargento Aldea", qui a effectué des manœuvres de soutien logistique entre le 27 novembre et le 10 décembre. Jusque-là l'Antarctique était l'une des rares régions du monde où aucun cas de coronavirus n'avait été enregistré, après la mise en place de restrictions et l'annulation des voyages touristiques.

Un foyer de coronavirus a été détecté sur une base militaire en Antarctique, a annoncé ce lundi l'armée chilienne. "36 hommes ont été testés positifs au Covid-19, dont 26 étaient des militaires et 10 des civils d'une société prestataire qui effectuait des travaux de maintenance programmés sur la base antarctique" de Bernardo O'Higgins Riquelme, est-il indiqué dans un communiqué.

"Au vu des pénuries de pièces attendues dues aux retards de transport et à la nature incertaine de la durée de fermeture des frontières pour les activités logistiques, Toyota Motor Europe a décidé de procéder à un arrêt contrôlé de ses activités de production", a indiqué à l'AFP la direction de la communication de l'usine française d'Onnaing, près de Valenciennes. "Dans ce contexte", cette usine, qui fabrique la Yaris et emploie plus de 4000 personnes en trois-huit, "ne sera plus approvisionnée à partir du mardi 22 décembre à 6h."

Le géant automobile japonais Toyota va suspendre l'activité de trois usines, une dans le nord de la France, près de Valenciennes, et deux en Grande-Bretagne, après que plusieurs pays européens ont interrompu leurs liaisons en raison de l'apparition d'une nouvelle variante du coronavirus outre-Manche, selon des sources concordantes.

Le premier, le Pr Raoult, est au coeur d'une polémique pour avoir étrillé la gestion de la crise par les autorités et les conflits d'intérêt dans la recherche internationale sur le traitement du coronavirus. Concernant le second, le Pr Perronne, Concernant le second, le Pr Perronne, l'AP-HP avait annoncé jeudi avoir mis fin à ses fonctions pour avoir notamment affirmé que les malades du Covid représentaient une aubaine financière pour les médecins.

Les Pr Didier Raoult et Christian Perronne sont visés par une plainte déposée début décembre par le Conseil national de l'Ordre des médecins à la suite de propos jugés controversés sur l'épidémie de Covid-19.

Le groupe malaisien Top Glove, premier fabricant au monde de gants de protection, a vu ses bénéfices bondir cette année et son cours de Bourse s'envoler de plus de 400% à la faveur de la pandémie qui a poussé de nombreux pays à se ruer sur ses équipements de protection. Plusieurs salariés l'accusent cependant de privilégier les profits à la santé des ouvriers. Plus de 5.000 ouvriers, soit près d'un quart de ses effectifs, ont notamment été testés positifs dans la zone où se trouvent ses usines et les logements d'ouvriers en bordure de la capitale malaisienne Kuala Lumpur. Top Glove avait déjà été interdit d'exporter aux Etats-Unis après des allégations de travail forcé au début de l'année.

"C'est un programme d'urgence et de survie", a estimé lundi avant le vote le chef de la minorité démocrate du Sénat Chuck Schumer. L'aide est incomplète et l'administration Biden devra "combler les trous" en janvier, a-t-il ajouté. Pour autant, "nous ne devrions pas sous estimer l'importance de ce paquet" de mesures, a-t-il relevé, "le deuxième plus important de l'histoire" des Etats-Unis.

Les parlementaires américains ont approuvé lundi un plan de soutien aux ménages et entreprises affectés par la pandémie de Covid-19, d'un montant de quelque 900 milliards de dollars. Après son approbation par la Chambre des représentants puis par le Sénat, le plan peut maintenant être soumis au président Donald Trump pour signature.

Alors que peu de Français ont encore l'intention de se faire vacciner, Jean-François Bergmann, ancien responsable à l'Agence nationale du médicament (ANSM), se veut rassurant. "Il a été très bien étudié chez des dizaines de milliers de volontaires. On sait qu'il marche, y compris chez les sujets âgés. On sait qu'il donne des effets indésirables minimes", déclare-t-il sur LCI.

Les experts américains ont commencé à étudier la nouvelle mutation du Covid-19 repérée notamment en Royaume-Uni, mais ils ne sont pour l'instant pas convaincus qu'elle soit plus contagieuse que les autres.

Selon la préfecture de police à LCI, les PV pour tapage nocturne ont bondi de 146% entre le 25 septembre et le 20 décembre, par rapport à la même période en 2019 (997 contre 405).

Interviewé par LCI, Martial Fraysse, pharmacien, rappelle l'importance d'être à l'écoute des symptômes du Covid-19. "Même le plus petit symptôme, c'est un symptôme. Ces patients qui croient n'avoir presque rien, il faut absolument qu'ils se mobilisent pour aller se faire tester parce que quand on a 25 ans et qu'on a un mal de gorge, on a peut-être le coronavirus". Il ajoute que les maux de tête ou "une petite fièvre" doivent également pousser à se faire tester.

Taïwan a recensé mardi son premier cas de transmission locale du coronavirus depuis avril, ce qui met fin à 253 jours sans contamination et constitue un revers pour une île érigée jusqu'alors en exemple. Les autorités sanitaires taïwanaises ont précisé qu'il s'agit d'une trentenaire qui a été en contact avec un "pilote étranger" qui travaillait pour une compagnie taïwanaise et qui était porteur du virus.

Pour autant, 48% des sondés estiment que la crise a eu un effet positif sur leur capacité à être à l'écoute de leurs proches, et 41% à se rendre disponibles pour leurs enfants. En outre, 84% des parents déclarent passer davantage de temps avec leurs enfants, et 64% disent que ce temps est de meilleure qualité.

62% des sondés disent avoir ressenti pendant cette crise davantage de fatigue que d'habitude, un chiffre qui monte à 70% des parents vivant avec leurs enfants, selon cette étude Harris Interactive réalisée fin novembre auprès d'un échantillon de 2.123 personnes (méthode des quotas), à la demande du secrétaire d'Etat chargé de l'Enfance et des familles, Adrien Taquet.

Selon un sondage réalisé à la demande du gouvernement et publié ce mardi, la crise sanitaire, avec ses deux périodes de confinement, a été éprouvante mais a également permis aux parents de passer plus de temps avec leurs enfants.

"Il n'y a pas le recul nécessaire. J'ai demandé solennellement au gouvernement de prendre quelques semaines supplémentaires pour tester", fait savoir le député de l'Essonne, qui estime que les laboratoires sont plus intéressés "par l'argent roi".

"Les Français vont être des souris de laboratoire", affirme sur LCI Nicolas Dupont-Aignan. Le président de Debout la France dit attendre le vaccin développé par Sanofi, qu'il considère comme "traditionnel", mais fait connaître sa méfiance concernant les vaccins Pfizer et Moderna. "La thérapie génique a été utilisée dans certains cas très graves de maladie incurable, qui a eu des succès parfois, mais n'a jamais été testée sur l'Homme de manière prolongée", affirme-t-il, dénonçant une "précipitation".

"Les journées européennes de la vaccination seront un grand moment d'unité et d'espoir", estime la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, répondant à l'enthousiasme de Jean Castex.

À moins d'une semaine du lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19, les établissements accueillant des séniors s'organisent. "La grande question va être de savoir qui doit être assisté pour le consentement, et qui va assister la personne", explique sur LCI Pascal Champvert, président de l'Association des Directeurs au service des Personnes Agées (AD-PA). En discussion avec les pouvoirs publics, il attend de recevoir les consignes de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l'Autonomie.

Le Conseil national de l'ordre des médecins a déposé le 10 décembre dernier des plaintes contre six médecins, notamment pour des propos tenus durant la crise sanitaire, a révélé l'Agence de presse médicale (APM).

Pour Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre, il est tout à fait normal qu'environ 50% de la population soit hésitante à se faire vacciner sachant qu'il s'agit d'"un virus dont on ne connaît encore pas tout" et de "vaccins qui sont de technologies nouvelles".

Depuis le début de la pandémie, plus 1,6 millions de personnes sont mortes dans le monde.

"On n'attend plus que l'avis de la Haute autorité de santé. En fonction de son avis, si elle nous dit qu'on peut y aller, alors on commencera le 27 décembre. Avec comme public prioritaire, les personnes âgées vivant dans les établissements collectifs d'hébergement. Ce sont plus de 14.000 établissements qu'il nous faut pouvoir couvrir. Mais en France, nous prendrons le temps du consentement des gens avant de les vacciner. Cela va prendre un petit peu de temps avant de se mettre en place".

"Les vaccins seront conservés à -80 degrés, puis décongelés en chambre froide, puis traités et envoyés aux établissements de personnes âgées. Aujourd'hui, c'est un coup à blanc, les vaccins font le trajet pour que nous vérifiions que notre logistique est opérationnelle", indique Olivier Véran depuis Chanteloup-en-Brie.

"Il y aura deux circuits logistiques : l'un va passer par 6 plateformes avec plusieurs super congélateurs et qui va pouvoir irradier tout le territoire, et l'autre qui rassemble une centaine de sites, à raison d'environ un par département, qui sont la plupart du temps des sites hospitaliers, pour pouvoir vacciner l'ensemble des établissements qui sont en lien avec ces hôpitaux", explique le ministre de la Santé lors d'une visite sur une plateforme de stockage à Chanteloup-en-Brie (Seine-et-Marne).

La suspension des liaisons par "train, bus, bateau et avion", et l'interdiction générale d'entrée sur le territoire allemand pour les ressortissants de ces deux pays, en place depuis dimanche, étaient initialement prévues jusqu'au 31 décembre.

L'Allemagne annonce ce mardi prolonger la fermeture des frontières jusqu'au 6 janvier avec la Grande-Bretagne et l'Afrique du Sud, touchés par l'apparition d'une variante du virus Covid-19 davantage contagieuse, a annoncé le ministère de la Santé ce mardi.

Le laboratoire allemand BioNTech, à l'origine avec Pfizer du premier vaccin contre le Covid-19 autorisé au monde, est capable de fournir un nouveau vaccin "en six semaines" en cas de mutation du virus comme celle détectée au Royaume-Uni, a indiqué ce mardi son co-dirigeant, Ugur Sahin. "En principe la beauté de la technologie de l'ARN messager est que nous pouvons directement commencer à concevoir un vaccin qui imite complètement la nouvelle mutation", a-t-il expliqué au cours d'une conférence de presse à Mayence (ouest de l'Allemagne), au lendemain du feu vert des autorités européennes pour distribuer le vaccin dans l'UE.

Répondant aux inquiétudes concernant la logistique du vaccin, le ministre de la Santé, Olivier Véran, affirme que la France est "largement capable de réceptionner et de stocker toutes les doses qui lui seront allouées par le laboratoire Pfizer BionTech".

"Ce projet de texte de loi peut concerner aussi bien cette pandémie que n'importe quel autre événement sanitaire majeur", explique-t-il, tout en confirmant l'existence d'un article qui dit que "les libertés de mouvement dans certaines situations pourraient être corrélées au fait d'être soi-même protégé contre une maladie, ou parce qu'on est immunisé naturellement, ou parce qu'on est vacciné, ou parce qu'on prend un traitement, etc." Le ministre de la Santé insiste sur le fait que la vaccination contre le Covid-19 n'est pas obligatoire.

Lundi, un texte présenté au Conseil des ministres a suscité quelques craintes, certains l'interprétant comme une volonté du gouvernement de restreindre les libertés de ceux qui ne seraient pas vaccinés. Lors d'un déplacement, Olivier Véran a expliqué ce mardi qu'il s'agissait seulement d'un texte que le gouvernement s'était engagé à présenter au Parlement au mois de janvier et qui permettrait de "mettre dans le droit commun" des dispositifs de nature à gérer une crise sanitaire sans devoir déclencher systématiquement l'état d'urgence.

En trois mois, 2.890 demandes ont été enregistrées par les préfectures pour ce motif, sur lesquelles 693 personnes sont "en passe de l'obtenir et 74 l'ont déjà obtenu, détaille dans un communiqué le cabinet de Marlène Schiappa, chargée notamment des questions liées aux réfugiés et à l'intégration. "Professionnels de santé, femmes de ménage, garde d'enfants, caissiers… Ils ont prouvé leur attachement à la nation, c'est désormais à la République de faire un pas vers eux", ajoute le communiqué.

Plus de 700 travailleurs étrangers qui ont été en "première ligne" durant l'épidémie de coronavirus et ont "montré leur attachement à la nation" vont être naturalisés français, a indiqué mardi le cabinet de Marlène Schiappa. Mi-septembre, la ministre déléguée à la Citoyenneté au ministère de l'Intérieur avait donné instruction aux préfets d'"accélérer" et "faciliter" cet accès à la nationalité française pour les personnes qui avaient "contribué activement" à la lutte contre le Covid-19.

Selon le vice-Premier ministre thaïlandais Prawit Wongsuwan, le gouvernement pourrait décider de nouvelles mesures de confinement et de l'annulation des célébrations du Nouvel An.

La plupart des personnes contaminées sont des Birmans venus travailler en Thaïlande dans le très prospère secteur économique des fruits de mer. Les autorités ont ordonné aux travailleurs birmans de rester confinés dans leur logement autour du marché. Dès samedi, elles ont d'autre part imposé un confinement strict et un couvre-feu autour du marché jusqu'en janvier.

En trois mois, 2.890 demandes ont été enregistrées par les préfectures pour ce motif, sur lesquelles 693 personnes sont "en passe de l'obtenir et 74 l'ont déjà obtenu, détaille dans un communiqué le cabinet de Marlène Schiappa, chargée notamment des questions liées aux réfugiés et à l'intégration. "Professionnels de santé, femmes de ménage, garde d'enfants, caissiers… Ils ont prouvé leur attachement à la nation, c'est désormais à la République de faire un pas vers eux", ajoute le communiqué.

Plus de 700 travailleurs étrangers qui ont été en "première ligne" durant l'épidémie de coronavirus et ont "montré leur attachement à la nation" vont être naturalisés français, a indiqué mardi le cabinet de Marlène Schiappa. Mi-septembre, la ministre déléguée à la Citoyenneté au ministère de l'Intérieur avait donné instruction aux préfets d'"accélérer" et "faciliter" cet accès à la nationalité française pour les personnes qui avaient "contribué activement" à la lutte contre le Covid-19.

Le Royaume-Uni est le premier pays occidental à avoir lancé sa campagne de vaccination, et elle avance à bon rythme. Plus de 137.000 Britanniques ont déjà reçu leur première dose du vaccin Pfizer-BioNtech, a annoncé mercredi le ministère de la Santé. Un bon départ, a salué le Premier ministre, Boris Johnson, très critiqué pour sa gestion de l’épidémie, qui a déjà fait plus de 65.000 morts Outre-Manche.

En France aussi, l’arrivée du vaccin se précise. La campagne de vaccination pourrait démarrer “avant la fin de l’année”, a indiqué mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. La France se coordonne actuellement avec ses voisins, tous les pays de l’Union européenne devant commencer la vaccination le même jour, selon la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Une vaccination attendue de pied ferme pour éviter de nouveaux confinements, alors que l’OMS a mis en garde mercredi sur un risque de 3e vague en début d’année 2021 et qu'une forme mutante du virus, plus contagieuse mais pas forcément plu dangereuse, commence à se signaler, sans qu'on sache si le vaccin saura y répondre. Et que les fêtes de fin d’année pourraient bien favoriser l’accélération de la circulation du virus.

Retrouvez ci-dessous les dernières informations sur l’épidémie et les mesures pour y faire face