EN DIRECT - Covid-19 : le chômage en hausse de 1,9 point à 9%

DATE DE VACCINATION ?

Le grand public n'est pas encore prioritaire, poursuit Sylvie Briand : "On a travaillé sur un schéma de distribution. On pense que l'idéal est de protéger les gens les plus à risque de faire une maladie sévère et pas les asymtomatiques. Les personnes plus à risque, qui risquent d'être hospitalisées, nécessitent de les prioriser pour faire baisser la pression sur les hôpitaux".