EN DIRECT - Covid-19 : plus de 4300 patients en réanimation, une première depuis le 23 novembre

12% DES NEW-YORKAIS VACCINÉS





Il y a un an l'hôpital d'Elmhurst, était l'épicentre de la crise de Covid-19 qui frappait New-York. "Un an plus tard, nous sommes sur le point de gagner ce combat" a déclaré le maire de la ville Bill de Blasio sur son compte Twitter, relayant une vidéo de témoignages des soignants de l'hôpital.





Avec plus de 30 000 morts, New-York a été très durement frappée par le Covid-19 et mise aujourd'hui sur la vaccination. Selon le gouverneur de la ville, Andrew Cuomo, 24% des New-Yorkais ont reçu une première dose de vaccin et 12,4% ont reçu les deux.