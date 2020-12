EN DIRECT - Covid-19 : selon Olivier Véran, le cap des 5000 cas par jour ne sera pas atteint d'ici au 15 décembre

RESTRICTIONS AU DANEMARK





Collèges, lycées, bars, cafés et restaurants vont fermer dans 38 communes danoises, dont Copenhague et les deux autres plus grandes villes du pays, pour contenir la flambée des cas, a annoncé ce lundi la Première ministre.





"L'infection est trop élevée et la situation est trop préoccupante. Par conséquent, nous devons prendre des mesures pour contrôler l'infection et donc l'épidémie", a justifié lors d'une conférence de presse Mette Frederiksen, qui appelle les Danois à ne pas fêter Noël ni le Nouvel An à plus de dix.