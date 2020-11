EN DIRECT - Commerces, attestations, fin du confinement... Toutes les annonces d'Emmanuel Macron

EMMANUEL MACRON





Insistant sur le fait qu'il ne rendra pas la vaccination obligatoire, le président annonce que le gouvernement va "organiser une campagne de vaccination rapide et massive au plus près des personnes". "Les autorités sanitaires avec l'Etat, les collectivités locales, définiront les modalités pratiques du déploiement des vaccins avec les hôpitaux, les maisons de retraite et l'ensemble des médecins de ville", ajoute-t-il.





Sous réserve de la validation des autorités sanitaires, la vaccination pourra débuter entre fin décembre et début janvier. Les personnes les plus fragiles, "et donc les plus âgées", seront prioritaires.