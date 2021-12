EN DIRECT - Covid-19 : aux États-Unis, il est recommandé de vacciner avec Pfizer et Moderna plutôt que Johnson&Johnson

PASS FRAUDULEUX





Au sujet des pass sanitaires frauduleux, "je souhaite que la justice fasse son travail avec la plus grande fermeté", "les sanctions doivent être exemplaires", a rappelé O. Véran sur LCI.





En revanche, il appelle à "un peu plus de tolérance" pour les Français "qui avaient la trouille du vaccin, qui ont fait croire qu'ils étaient vaccinés" en étant frauduleusement inscrits comme vaccinés sur les registres de l'Assurance Maladie, même qu'ils sont "rares". Souhaitant désormais se faire vacciner, ils sont refusés en centre de vaccination. "Il faut du pragmatisme, on ne va pas appeler la police, l'idée c'est de faire table rase, c'est de pouvoir les vacciner et les protéger".





"Les fake news tuent", a-t-il ajouté, estimant que "la peur crée de la méfiance et la méfiance sème la mort". Il a toutefois souligné que 35.000 Français avaient fait leur première dose hier, "on continue de gagner du terrain, on y arrivera", a-t-il assuré.