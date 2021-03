EN DIRECT - Covid-19 : l'Île-de-France peut-elle tenir sans reconfinement ? Un conseil de défense prévu mercredi

RECONFINER L'ILE-DE-FRANCE ?





Reconfinera, reconfinera pas ? Selon nos informations, le reconfinement n’est pas le scénario numéro 1 sur la pile de Matignon. "Mais on ne peut pas dire que c’est exclu non plus", a expliqué une source gouvernementale.





"C’est un scénario parmi plein d’autres, et pas forcément le privilégié", détaille-t-on. Et d'ajouter : "Il y a peu de chances, voire très peu de chances que ça bouge avant mercredi ou jeudi (ndlr : à l'occasion du conseil de défense sanitaire) sauf si vraiment il y a un cluster ingérable ou une catastrophe".





Faut-il s'attendre à un nouveau tour de vis ?" Oui, on envisage en tenant compte de la situation de prendre des mesures supplémentaires, on peut être amené à le faire. On ne sait pas en revanche la forme que cela pourrait prendre."