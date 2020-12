EN DIRECT - Covid-19 : Jean Castex tiendra son point-presse hebdomadaire jeudi à 18h

UN VENT DE RÉBELLION SOUFFLE EN RUSSIE





La deuxième ville de Russie a enregistré ce mardi un record de décès quotidiens dus au Covid-19. Les autorités locales ont fait savoir en début de semaine que la cité de 4,5 millions d'habitants était désormais à "un seul pas d'un second confinement". Selon les chiffres officiels, 86 morts ont été comptabilisées au cours des dernières 24 heures.





En fin de semaine dernière, la ville de Saint-Pétersbourg avait annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie, notamment la fermeture des bars et des restaurants du 30 décembre au 3 janvier, période où l'ancienne capitale des tsars et haut lieu du tourisme est une destination très populaire pour les Russes. Plus de 100 bars et restaurants ont annoncé qu'ils ne respecteraient pas cet ordre





Ces derniers ont également publié sur internet une "carte de résistance" des établissements qui resteront ouverts. Selon cette déclaration, environ 5.000 bars et restaurants "mourront" et plus de 100.000 personnes se trouveraient au chômage si l'ordre de l'administration était respecté, les récalcitrants notant que Saint-Pétersbourg organise dans le même temps de nombreux évènements, comme des festivals ou des concerts.