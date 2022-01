EN DIRECT - Covid-19 : un cas positif dans la classe et les autres élèves passeront trois tests en quatre jours

POURQUOI OMICRON EST PLUS TRANSMISSIBLE ?





Six études - pas encore relues par des pairs - ont révélé que le variant Omicron n'affecte pas autant les poumons que le Delta et d'autres variantes précédentes de Covid. Omicron "semble davantage capable d'infecter les voies respiratoires supérieures – les cellules présentes dans la gorge - et se multiplierait donc plus facilement que dans les cellules, plus profondes, du poumon", explique Deenan Pillay, professeur de virologie à l'University College de Londres, cité par The Guardian.





"Si le virus produit plus de cellules dans la gorge, cela le rend plus transmissible, ce qui contribuerait à expliquer la propagation rapide d'Omicron. Un virus qui infecte bien les tissus pulmonaires, en revanche, sera potentiellement plus dangereux mais moins transmissible."