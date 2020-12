EN DIRECT - Covid-19 : l'agence européenne des médicaments se réunit le 21 décembre sur le vaccin Pfizer-BioNTech

LECTURE





Le confinement a donné envie de lire, mais le bilan n'est pas bon pour les libraires et les éditeurs. Après le printemps, catastrophique, de nombreux Français ont tenu à prouver leur attachement à leur librairie de proximité, mais ce rattrapage a bénéficié aux auteurs les plus connus. Les livres et éditeurs à faible exposition médiatique garderont un très mauvais souvenir de 2020.

La numérisation s'est accélérée : les libraires ont dû se plier, bon gré mal gré, au "click and collect" et certains lecteurs se sont mis au livre numérique ou audio. Selon la Fédération des éditeurs européens, "la hausse des ventes en ligne ne compense pas le manque à gagner en magasin". La crise "a causé des dégâts graves pour le secteur" et fragilisé son "équilibre sain, mais délicat à tenir".