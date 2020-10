EN DIRECT - Covid-19 : l'Autriche annonce à son tour un semi-reconfinement

CONFINEMENT : LA FEDERATION DES COMMERCES DE JOUETS DEPOSE UN REFERE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT





Dans un communiqué, la Fédération des Commerces spécialistes des Jouets et des Produits de l’Enfant (FCJPE) indique que "le décret de reconfinement paru vendredi a engendré une distorsion de concurrence en prévoyant la fermeture des magasins spécialisés dans la vente de jeux et jouets, tout en laissant dans le même temps les hypermarchés vendre dans leurs linéaires des produits équivalents".





"Au regard de ces conséquences désastreuses pour les entreprises spécialistes du jouet, qui réalisent plus de la moitié de leurs ventes sur les trois derniers mois de l’année et représentent 20 000 emplois directs ou indirects en France, le Conseil d’Administration vient de décider de déposer un référé devant le Conseil d’État pour violation manifeste du principe d’égale concurrence", a-t-elle poursuivi, tout en ajoutant que "ce principe constitue le fondement des principes de libre concurrence et de liberté d’entreprendre. Aucun handicap ne doit fausser la compétition. Le gouvernement est tenu de respecter et faire respecter ce principe".