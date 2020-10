EN DIRECT - Ile-de-France : 40% des lits de réanimation occupés par des patients Covid

LA MAIRE DE MARSEILLE NE VEUT PAS DE "GUERRE" AVEC PARIS





La maire de Marseille Michèle Rubirola travaille à la création d'une "commission technique de travail" et non d'un "conseil scientifique", sans logique de "guerre" avec Paris, a appris l'AFP ce mardi auprès de son entourage, au lendemain des déclarations de Samia Ghali, qui avait proposé la création d'un "conseil scientifique de la ville de Marseille" pour "qu'on ne dépende plus de certains scientifiques parisiens, mais qu'on soit aussi nous-mêmes en capacité de dire ce qui va et ce qui ne va pas, pour ne plus subir la foudre de Paris".





"Il ne s'agit pas d'un conseil scientifique, et il ne s'agit pas d'une guerre Marseille/Paris", a-t-on insisté de même source. "Ce que Michèle Rubirola a en tête, et elle en parle depuis longtemps, c'est une commission technique de travail pour arriver à créer une plateforme centrale pour recueillir toutes les informations sur le Covid", a-t-on ajouté.