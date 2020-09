EN DIRECT - Covid-19 : la fermeture des bars et restaurants repoussée d'un jour à Marseille

PAUVRETÉ





Le G7 a appelé ce vendredi les investisseurs privés à faire un pas vers les pays pauvres, fragilisés par la crise sanitaire.





Au printemps, les ministres des Finances et les banquiers centraux du groupe G20 avaient donné leur aval à une suspension immédiate et pour une durée d'un an de la dette des pays les plus pauvres.