EN DIRECT - Covid-19 : la France franchit la barre des 40.000 morts

SERVICE PUBLIC





Les syndicats CGT, FSU, FA-FP, Solidaires, Unsa et CFTC de la fonction publique réclament des "mesures d'urgence" pour les agents publics dans le contexte de crise sanitaire actuel, dans un courrier adressé à la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, et publié vendredi.





Ils demandent "en particulier" que "les agents identifiés comme vulnérables" puissent "bénéficier d'autorisations spéciales d'absence s'ils ne peuvent pas télétravailler". Les six syndicats réitèrent aussi leur demande d'"abroger le jour de carence", rétabli en juillet, "qui a contribué à aggraver la progression de l'épidémie puisque cela conduit (...) les agents publics à minorer leurs symptômes pour éviter des prélèvements sur salaire", affirment-ils.





Ils demandent enfin des "procédures de protection claires pour les agents en contact avec le public" et des "recrutements supplémentaires en urgence pour les nettoyages et désinfections des locaux, pour l'accueil des usagers dans de bonnes conditions et notamment des élèves dans les écoles et les établissements d'enseignement".