EN DIRECT - Covid-19 : la France retrouve un souffle de liberté

MÉTÉO ET COVID-19





La météo expliquerait-elle l'affaissement actuel de l'épidémie ? Une étude réalisée par le centre hospitalier de Valenciennes (Nord) et publiée en décembre penche pour cette hypothèse. En superposant la courbe des températures et celle des admissions en réanimation du 31 mars au 10 mai 2020, ils ont noté un quasi-effet de miroir. Plus la température monte, plus le taux d'admission baisse. Le même phénomène se produit avec la courbe des décès.





Pour le principal auteur de ces études, le professeur Mounir Medjoubi, la hausse des températures aurait trois impacts qui expliqueraient la baisse du nombre de cas graves et de décès : plus il fait chaud et plus les aérosols, responsables de la diffusion du virus, sèchent vite, plus il fait chaud, plus notre système immunitaire est résistant, et plus il fait chaud, plus les gens vivent dehors et aèrent leurs maisons.